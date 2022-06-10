Оккупанты в третий раз изменили дату "захвата" Северодонецка: стало известно, кто руководит операцией

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Продолжаются ожесточенные уличные бои в Северодонецке. ВСУ изматывают врага.

Как сообщает Politeka.net, у рашистов настолько все идет по плану, что они уже в третий раз изменили дату "захвата" Северодонецка. Военный эксперт Олег Жданов в эфире программы "ФЕЙГИН LIVE" рассказал, о новых сроках и назвал оккупанта, который руководит операцией.

По его данным, в район Северодонецка также были отправлены подразделения оккупантов, ранее стоявшие на запорожском направлении вблизи Мелитополя.

"Дело в том, что поступила информация - новый дедлайн. Уже не 10 июня, уже 22 июня", - прокомментировал Олег Жданов.

Он также рассказал, кто будет руководить операцией по "взятию" города. Напомним, в начале июня в Conflict Intelligence Team сообщили, что руководителем боевых действий в Украине вместо Александра Дворникова назначили Геннадия Жидко.

"Нет, все не так. Жидкову "дали" Северодонецк, а Дворников руководит всей операцией. Такая пришла информация", - сообщил Олег Жданов.


Александра Павленко, politeka.net





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