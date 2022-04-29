Городские власти призывают жителей столицы быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
10 человек пострадали, 4 госпитализированы в результате ракетных обстрелов жилого дома в Киеве, - КГГА
10 человек пострадали, 4 госпитализированы в результате ракетных обстрелов жилого дома в Шевченковском районе Киева.
Об этом сообщили в Киевской горгосадминистрации.
"Городские власти призывают киевлян быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги!", - говорится в сообщении КГГА.
Утром 29 апреля дорожники начали уборку возле поврежденного дома.
Тем временем в горгосадминистрации Киева рассказали, как будет работать метро.
"Поезда метро на время воздушной тревоги приостанавливают движение по наземному участку на "красной" линии, а на "зеленой" – не курсируют через Южный мост. Подземные станции метро продолжают круглосуточно работать как укрытие", - уточнили в КГГА.
Напомним, выпущенные 28 апреля по Киеву вражеские ракеты попали в 22-этажку.
В обращении президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ выпустила по столице 5 ракет.