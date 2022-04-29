10 человек пострадали, 4 госпитализированы в результате ракетных обстрелов жилого дома в Киеве, - КГГА

Городские власти призывают жителей столицы быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

10 человек пострадали, 4 госпитализированы в результате ракетных обстрелов жилого дома в Шевченковском районе Киева .

Об этом сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"Городские власти призывают киевлян быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги!", - говорится в сообщении КГГА.

Утром 29 апреля дорожники начали уборку возле поврежденного дома.

Тем временем в горгосадминистрации Киева рассказали, как будет работать метро.

"Поезда метро на время воздушной тревоги приостанавливают движение по наземному участку на "красной" линии, а на "зеленой" – не курсируют через Южный мост. Подземные станции метро продолжают круглосуточно работать как укрытие", - уточнили в КГГА.

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Напомним, выпущенные 28 апреля по Киеву вражеские ракеты попали в 22-этажку.