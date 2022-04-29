Надо принять решительные меры: у защитников Мариуполя заканчиваются припасы, ситуация накаляется

руины, дома, война, Мариуполь

Русские захватчики применяют артиллерию на востоке Украины.

Вчера, 28 апреля, оккупанты начали активно наносить удары авиацией и артиллерией по позициям украинских защитников на "Азовстали" в Мариуполе, был нанесен удар по полевому госпиталю. Об этом рассказали в Институте изучения войны (США).

"Командир полка "Азов" капитан Святослав Паламарь призвал Киев "принять решительные меры" против роSSийских войск, а у украинских защитников, вероятно, заканчиваются припасы", - сообщается в заявлении.

Пока что ситуация с наступлением оккупантов остается без существенных изменений. Русские захватчики усиленно применяют артиллерию на востоке Украины.

Ранее сообщалось, ВСУ так уничтожают роSSийских оккупантов, что вражеские ангары с «грузом 200» забиты битком. Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

Русский солдат, который приехал «асвабаждать», до сих пор не может оправиться от шока и делится со своим другом впечатлениями от войны.


Дарина Силина, politeka.net

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