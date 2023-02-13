Українським військовим знадобиться до восьми тижнів, аби опанувати F-16 — британський експерт

Президент Асоціації повітряних та космічних сил Великої Британії Грег Бегвел вважає, що українським пілотам для освоєння винищувача F-16 вистачить від шести до восьми тижнів. Про це він сказав під час інтерв'ю, яке показали під час телемарафону.

Бегвел не став заперечувати, що обладнання на цих винищувачах істотно відрізняється від літаків радянських аналогів. Проте українські військові готові опанувати нову для себе систему.

"Винищувачі F-16 розраховані на простоту використання. Багато їхніх систем автоматизовані і дуже потужні. Досвідчений військовий пілот міг би почати користуватися таким літаком за 6-8 тижнів", - розповів Бегвел.