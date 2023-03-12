Росіянам знадобиться 1090 нових цинкових трун: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Також в окупантів поменшало танків.

Росіянам знадобиться 1090 нових цинкових трун: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Почалася 387 доба протистояння українців повномасштабному вторгненню РФ. Генштаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати ворога станом на 12 березня.

Так, з 24 лютого 2022 року російські вбивці втратили:

  • особового складу – 159090 (+1090) одиниць;
  • танків – 3466 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин – 6769 (+7) од.;
  • артилерійських систем – 2487 (+4) од.;
  • РСЗВ – 493 (+0) од.;
  • засобів ППО – 259 (+2) од.;
  • літаків – 304 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 289 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+0) од.;
  • крилатих ракет – 907 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5348 (+4) од.;
  • спеціальної техніки – 242 (+0) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.





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