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2023-03-12
Росіянам знадобиться 1090 нових цинкових трун: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Також в окупантів поменшало танків.
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
Почалася 387 доба протистояння українців повномасштабному вторгненню РФ. Генштаб ЗСУ
Так, з 24 лютого 2022 року російські вбивці втратили:
- особового складу – 159090 (+1090) одиниць;
- танків – 3466 (+8) од.;
- бойових броньованих машин – 6769 (+7) од.;
- артилерійських систем – 2487 (+4) од.;
- РСЗВ – 493 (+0) од.;
- засобів ППО – 259 (+2) од.;
- літаків – 304 (+0) од.;
- гелікоптерів – 289 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+0) од.;
- крилатих ракет – 907 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5348 (+4) од.;
- спеціальної техніки – 242 (+0) од.
«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua