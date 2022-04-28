Два попадания в Шевченковском районе.
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2022-04-28
В Киеве прогремели взрывы, информация о пострадавших уточняется
Ілюстративне фото
Фото: КМДА
Два взрыва прозвучали вечером 28 апреля в Киеве. По словам очевидцев, взрывы были мощными, взрывной волной выбило стекла в окнах многих домов.
Городские власти подтвердили информацию о взрывах.
"Друзья! Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", - написал городской голова Киева Виталий Кличко.
Заметим, что в столице Украины находится генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. В момент взрывов проходила его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.