В Киеве прогремели взрывы, информация о пострадавших уточняется

Два попадания в Шевченковском районе.

В Киеве прогремели взрывы, информация о пострадавших уточняется
Ілюстративне фото
Фото: КМДА

Два взрыва прозвучали вечером 28 апреля в Киеве. По словам очевидцев, взрывы были мощными, взрывной волной выбило стекла в окнах многих домов.

Городские власти подтвердили информацию о взрывах.

"Друзья! Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", - написал городской голова Киева Виталий Кличко.

Заметим, что в столице Украины находится генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. В момент взрывов проходила его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
Блок рекламы


Похожие новости
Во время встречи генсека ООН с Зеленским в Киеве РоSSия нанесла по столице ракетный ударВо время встречи генсека ООН с Зеленским в Киеве РоSSия нанесла по столице ракетный удар
ВСУ, вероятно, уничтожили еще один роSSийский корабль, информация требует уточнения – АрестовичВСУ, вероятно, уничтожили еще один роSSийский корабль, информация требует уточнения – Арестович
Мэр Полтавы сообщил о взрывах в городе, но информация не подтвердилась (обновлено)Мэр Полтавы сообщил о взрывах в городе, но информация не подтвердилась (обновлено)
На Полтавщине раздались взрывыНа Полтавщине раздались взрывы
В Киеве демонтируют советский памятник возле Арки "дружбы народов": фото и видеоВ Киеве демонтируют советский памятник возле Арки "дружбы народов": фото и видео
В оккупированной Кременной произошли взрывы во время двух совещаний оккупантов: в мэрии никто не выжилВ оккупированной Кременной произошли взрывы во время двух совещаний оккупантов: в мэрии никто не выжил
Кто устроил взрывы в Тирасполе? Украинская разведка показала интересный документКто устроил взрывы в Тирасполе? Украинская разведка показала интересный документ
"Мало кто знает": Алексей Арестович рассказал, почему в Киеве до сих пор опасно"Мало кто знает": Алексей Арестович рассказал, почему в Киеве до сих пор опасно
В Киеве переименуют Арку Дружбы Народов и демонтируют скульптуру, расположенную рядомВ Киеве переименуют Арку Дружбы Народов и демонтируют скульптуру, расположенную рядом
В ночь на Пасху в Киеве изменили время комендантского часаВ ночь на Пасху в Киеве изменили время комендантского часа
Последние новости
Подгружаем последние новости