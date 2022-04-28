В Киеве прогремели взрывы, информация о пострадавших уточняется

Два попадания в Шевченковском районе.

Два взрыва прозвучали вечером 28 апреля в Киеве . По словам очевидцев, взрывы были мощными, взрывной волной выбило стекла в окнах многих домов.

Городские власти подтвердили информацию о взрывах.

"Друзья! Вечером враг обстрелял Киев . Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", - написал городской голова Киева Виталий Кличко.