Возросло количество украинских детей, пострадавших от вооруженной агрессии РФ — Офис генпрокурора

Более чем 741 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабного вторжения РФ . По состоянию на утро 8 июня 2022 года официальное количество детей-жертв за сутки не изменилось — 263. Возросло количество раненых — 478, сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По данным Офиса генпрокурора, больше всего детей пострадало в Донецкой области – 190, Харьковской – 122, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 30, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

В частности, 5 июня в результате обстрела роSSийскими захватчиками Доброполья Пологовского района Запорожской области огнестрельное ранение получил 9-летний мальчик.

Также в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о ранении 10 детей в Харьковской области.

Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов роSSийскими оккупантами украинских городов и сел повреждено 1 958 учебных заведений, 186 из них разрушены полностью.