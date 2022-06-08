Возросло количество украинских детей, пострадавших от вооруженной агрессии РФ — Офис генпрокурора

263 ребенка погибли.

Возросло количество украинских детей, пострадавших от вооруженной агрессии РФ — Офис генпрокурора
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Более чем 741 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабного вторжения РФ. По состоянию на утро 8 июня 2022 года официальное количество детей-жертв за сутки не изменилось — 263. Возросло количество раненых — 478, сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По данным Офиса генпрокурора, больше всего детей пострадало в Донецкой области – 190, Харьковской – 122, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 30, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

В частности, 5 июня в результате обстрела роSSийскими захватчиками Доброполья Пологовского района Запорожской области огнестрельное ранение получил 9-летний мальчик.

Также в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о ранении 10 детей в Харьковской области.

Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов роSSийскими оккупантами украинских городов и сел повреждено 1 958 учебных заведений, 186 из них разрушены полностью.

«Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единственный доказательный хаб: warcrimes.gov.ua и по телефонам: +380961004438, +380683235856», - напомнили в Офисе генпрокурора.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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