"Эмоции оккупантов с блокпоста, которые были свидетелями транспортировки своих же живых и мертвых товарищей, трудно описать".
Запорожская ОВА о ротации захватчиков: В одних грузовиках везли "насыпью" трупы, а навстречу им – машины с живыми солдатами
В Запорожской областной военной администрации рассказали об инциденте с ротацией роSSийских военных на войне в Украине.
Как говорится в сообщении пресс-службы ОВА, Вооруженные силы Украины наносят большой ущерб живой силе и технике врага.
"Это заставляет агрессора "восстанавливать" ряды своих захватнических "воинов" путем подвоза свежего "пушечного мяса" и вывоза уже отработанного материала", - отметили в администрации.
По словам очевидцев, на Черниговском направлении на нескольких грузовиках "КамАЗ" с открытыми кузовами россияне "насыпью" вывозили своих убитых. Трупы ничем не накрыли.
"А навстречу им, на таких же "КамАЗах", на ротацию завозили "пополнение". Эмоции оккупантов с блокпоста, которые были свидетелями транспортировки своих же живых и мертвых товарищей, трудно описать – враг демотивирует сам себя", - подчеркнули в ОВА.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, роSSийская армия потеряла в Украине уже 22 800 солдат.
РоSSийские командиры расстреливают некоторых своих солдат, чтобы заставить других воевать в Украине.