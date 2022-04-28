Запорожская ОВА о ротации захватчиков: В одних грузовиках везли "насыпью" трупы, а навстречу им – машины с живыми солдатами

"Эмоции оккупантов с блокпоста, которые были свидетелями транспортировки своих же живых и мертвых товарищей, трудно описать".

Запорожская ОВА о ротации захватчиков: В одних грузовиках везли "насыпью" трупы, а навстречу им – машины с живыми солдатами

В Запорожской областной военной администрации рассказали об инциденте с ротацией роSSийских военных на войне в Украине.

Как говорится в сообщении пресс-службы ОВА, Вооруженные силы Украины наносят большой ущерб живой силе и технике врага.

"Это заставляет агрессора "восстанавливать" ряды своих захватнических "воинов" путем подвоза свежего "пушечного мяса" и вывоза уже отработанного материала", - отметили в администрации.

По словам очевидцев, на Черниговском направлении на нескольких грузовиках "КамАЗ" с открытыми кузовами россияне "насыпью" вывозили своих убитых. Трупы ничем не накрыли.

"А навстречу им, на таких же "КамАЗах", на ротацию завозили "пополнение". Эмоции оккупантов с блокпоста, которые были свидетелями транспортировки своих же живых и мертвых товарищей, трудно описать – враг демотивирует сам себя", - подчеркнули в ОВА.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, роSSийская армия потеряла в Украине уже 22 800 солдат.

РоSSийские командиры расстреливают некоторых своих солдат, чтобы заставить других воевать в Украине.

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