Польща планує придбання підводних човнів

Вони мають посилити безпеку в Балтійському морі.

Польща розпочинає реалізацію програми "Orka", яка передбачає закупівлі бойових підводних човнів. Про це 24 травня заявив віце-прем’єр-міністр Польщі, голова міністерства оборони Маріуш Блащак, пише Defence24, інформує ZN.ua.

Польща планує придбання підводних човнів
Фото з відкритих джерел

“Ми розпочинаємо реалізацію програми Orka. Цього року ми плануємо запустити процедуру закупівлі підводних човнів разом із передачею необхідних технологій“, — повідомив міністр оборони.

Також він зазначив, що незабаром надасть детальнішу інформацію про кількість, обладнання та основні характеристики човнів.

“Ми хочемо, щоб наші підводні човни відрізнялися високою автономністю та потужністю з точки зору оснащення озброєння, а також гнучкістю конфігурації. Але також були адаптовані до непомітного пересування на високій швидкості та тривалого знаходження під водою.

Кораблі повинні мати можливість використовувати торпеди, а також крилаті ракети, що запускаються з-під води, здатні вражати цілі в глибині території агресора“, – сказав Блащак.

Програма Orka – один із найбільших морських проєктів Польщі. Морське оборонне відомство країни вже довгий час планувало придбання дизель-електричних підводних човнів третього покоління.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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