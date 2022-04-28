РФ начала рекламировать в соцсетях депортацию украинцев на Дальний Восток, - Андрющенко

"По всем чатам и группам, находящимся под контролем россиян, под видом волонтеров массово распространяют подобные "сообщения от друга"".

РоSSия запустила новую информационную кампанию. Она направлена на рекламирование в соцсетях депортации украинцев на Дальний Восток РФ .

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"По всем чатам и группам, находящимся под контролем россиян, под видом волонтеров, массово распространяются подобные "сообщения от друга" вместе с многочисленными фото листовки, рекламирующей дальний восток", - рассказал Андрющенко.

Фото: Telegram/Андрющенко Time

Советник главы Мариуполя подчеркнул - такие сообщения являются "откровенной ложью и попыткой подтолкнуть к избранию во время депортации регионов Дальнего Востока".

"Все больше поступает информации, что люди отказываются ехать из Таганрога на Дальний Восток и массово сбегают с точки посадки в поезд. Поэтому оккупант развернул массированную информатаку для предотвращения подобного проявления несокрушимости мариупольцев", - пояснил Андрющенко.

Напомним, оккупанты депортировали 308 мариупольцев на Дальний Восток РФ .

РоSSия вывезла в Чебоксары и Владивосток почти 800 украинцев из Мариуполя.