"По всем чатам и группам, находящимся под контролем россиян, под видом волонтеров массово распространяют подобные "сообщения от друга"".
РФ начала рекламировать в соцсетях депортацию украинцев на Дальний Восток, - Андрющенко
РоSSия запустила новую информационную кампанию. Она направлена на рекламирование в соцсетях депортации украинцев на Дальний Восток РФ.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"По всем чатам и группам, находящимся под контролем россиян, под видом волонтеров, массово распространяются подобные "сообщения от друга" вместе с многочисленными фото листовки, рекламирующей дальний восток", - рассказал Андрющенко.
Советник главы Мариуполя подчеркнул - такие сообщения являются "откровенной ложью и попыткой подтолкнуть к избранию во время депортации регионов Дальнего Востока".
"Все больше поступает информации, что люди отказываются ехать из Таганрога на Дальний Восток и массово сбегают с точки посадки в поезд. Поэтому оккупант развернул массированную информатаку для предотвращения подобного проявления несокрушимости мариупольцев", - пояснил Андрющенко.
Напомним, оккупанты депортировали 308 мариупольцев на Дальний Восток РФ.
РоSSия вывезла в Чебоксары и Владивосток почти 800 украинцев из Мариуполя.