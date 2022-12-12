Рада завтра має намір проголосувати скандальний законопроєкт 5655. НАЗК вивчає фінальну версію законопроєкту, яку отримала лише у суботу

Напруга між прихильниками та противниками законопроєкту досягла піка. Народний депутат Безгін запропонував сісти за стіл переговорів у прямому ефірі, інформує ZN.ua.

Рада завтра має намір проголосувати скандальний законопроєкт 5655. НАЗК вивчає фінальну версію законопроєкту, яку отримала лише у суботу
Глава НАЗК Олександр Новіков
© Українська Правда

Голова профільного підкомітету Віталій Безгін закликав до діалогу народних депутатів та місцеве самоврядування щодо скандального законопроєкту №5655 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності». Зокрема, він закликає сісти за «круглий стіл» та відкрити всі карти у прямому ефірі.

«Головна проблема даного законопроєкту у відсутності діалогу між сторонами, у відсутності бажання чути іншу сторону. Замість того, щоб витрачати ресурси на взаємний хейт, тиск та медійні кампанії, варто сісти і в прозорий спосіб знайти вирішення. Без відкритого обговорення в сторонніх спостерігачів виникають обґрунтовані підозри. Наразі якісного діалогу між центральною та місцевою владою навколо цього проєкту нема. Це знову про розподіл, знову про гойдалки, знову про послаблення держави зсередини, а це допустити не можна», – написав Безгін у Facebook.

Як відомо, на розгляд Верховної Ради документ мають винести вже завтра. Тому навіщо голосувати свідомо спірний законопроєкт, який не має консенсусу у суспільстві, а потім влаштовувати круглий стіл? Питання.

Тим більше, що НАЗК тільки у суботу отримало фінальний варіант законопроєкту, де його автори нібито виправили усі "помилки", згідно із рекомендаціями Нацагентства.

Як вже повідомляло ZN.UA, раніше НАЗК дійшло висновку, що документ не відповідає Антикорупційній стратегії на 2021-2025 роки. Тому в Нацагентстві запропонували народним депутатам внести зміни у документ та надали відповідні зауваження та рекомендації.

При цьому авторка законопроєкту №5655 Олена Шуляк продовжує просувати законопроєкт, зокрема, й на зустрічі з послами G7, де, до речи, головував новий віцепрем'єр Олександр Кубраков, який очолив об'єднане Мінінфраструктури та Мінірегіон, що керує і будівельною сферою.

За даними джерел ZN.UA, НАЗК найближчим часом ухвалить своє рішення і якщо інформація, яку активно ретранслює авторка законопроєкту Олена Шуляк не відповідає дійсності, то НАЗК публічно реагуватиме.

Складається враження, що автори взяли на себе якісь важливі зобов'язання та намагаються за будь-яку ціну проштовхнути спірний документ, який не має консенсусу у суспільстві.







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