Болгария хочет перевести экспорт украинского зерна в свои порты и не боится угроз РоSSии, – премьер-министр

Украина и Болгария собираются перевести экспорт украинского зерна в болгарские порты.

Об этом премьер-министр Болгарии Кирил Петков сообщил во время пресс-конференции по случаю его визита в Киев .

Петков, побывавший в городах Киевской области, уничтоженных россиянами, признался, что был поражен масштабами.

"Когда я увидел жилые дома, разбитые снарядами, в небольшой общине, где не было каких-то военных – это действительно задело наши сердца. Когда я увидел детскую игрушку в разбитом роSSийской ракетой доме, я не могу сказать, что это военная операция или спецоперация. Это война против мирных людей", – подчеркнул он.

Премьер добавил, что не жалеет об увольнении своего министра обороны за то, что он использовал роSSийский нарратив о "военной операции в Украине".

"Я думаю, что картины этой войны произведут сильное впечатление на свободный мир. Что касается безопасности, то, что мы обсудили, имеет потенциал, особенно на юге Украины. Если мы сделаем так, что все зерновые Украины смогут экспортироваться через порты Болгарии, это станет хорошей возможностью продемонстрировать альтернативные варианты нашего сосуществования", – отметил он.

Что касается ремонта украинской военной техники, то премьер добавил, что в Болгарии есть предприятия, которые способны это делать и затем обратно доставлять обновленную технику в Украину.

Петков подчеркнул, что Болгария не опасается никаких угроз россиян.

"Что касается прямой угрозы - мы не считаем это риском безопасности для Болгарии, это непосредственная угроза демократии. Каждый, кто считает себя частью свободного мира, должен стоять рядом с Украиной, не чувствуя какой-либо угрозы. Это вопрос нравственности и этики, то, как должен делать мир", – добавил он.

Напомним, Петков сегодня прибыл со своим первым визитом в Украину. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и посетил деоккупированные населенные пункты Киевской области.

Болгария не может помогать Украине вооружением, потому что сама имеет его в недостаточном количестве, но предлагает, чтобы тяжелая военная техника ремонтировалась на ее предприятиях.

Также болгарский премьер открыл спецсчет и призвал своих граждан пожертвовать по зарплате для защиты Украины от РоSSии.