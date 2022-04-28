"Не могут пройти даже Чернобаевку": в СБУ пояснили, почему попытки рф втянуть в бои Приднестровье обречены

украинские военные, бойцы ВСУ

Пока роSSийские провокаторы и кремлевская ботоферма не достигли своей цели.

Генерал-майор СБУ Виктор Ягун не верит в реализацию Кремлем сценария втягивания Приднестровья в войну. Об этом Ягун сказал в эфире проекта FREEДОМ на YouTube-канале "Украина 24".

ВСУ, воины ВСУ, война

РоSSия хочет спровоцировать Приднестровье на враждебные действия и международный конфликт на границе с Украиной. При этом непризнанная республика хочет сохранить нейтралитет. Генерал-майор пояснил, что такой сценарий задуман россией для попытки отвлечь ВСУ.

"Да, "президент" непризнанной республики передал привет Украине, пытаясь сказать – мы точно не хотим никакой войны. Мол, мы люди нейтральные, не имеем никакого отношения к происходящему, и свой нейтралитет мы будем держать до конца. Впрочем, к концу дня он все же признал, что "это все-таки, пожалуй, Украина". Что понятно – ведь должен так или иначе выдерживать пророSSийскую риторику", – рассказал Ягун.

Ракетний крейсер "Москва"

По мнению генерал-майора, такие "маневры" свидетельствуют об одном: пока роSSийские провокаторы не достигли своей цели. Кроме того, для выхода на этот регион оккупантам следует пройти Николаев и Одессу, "но они не могут пройти даже Чернобаевку".

"Все понимают, ну какое может быть Приднестровье, если они не могут пройти Чернобаевку? Если они планируют взорвать десант на Дунае, им нужны корабли, которые они не смогут прикрыть без крейсера "Москва", который куда-то подевался. Мне непонятно, почему вся эта фантастика обсуждается уже несколько дней", – уверен Ягун.


Александра Павленко, politeka.net

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