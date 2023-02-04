Кремль представляє війну як загрозу внутрішній безпеці: в ISW пояснили для чого це Москві

Російські чиновники продовжують через законодавчі маніпуляції просувати інформаційну операцію про те, що війна в Україні є прямою загрозою безпеці Росії. Брянська та Курська області 3 лютого оголосили про безстрокове продовження «жовтого» рівня терористичної загрози у зв'язку із забезпеченням посилення заходів щодо охорони та захисту території Росії.

А Путін 31 січня підписав указ, який спрощує процес запровадження сповіщення про терористичні загрози в Росії та дозволяє російським регіонам, віднесеним до «жовтого рівня» терористичні загрози (згідно з указом про введення воєнного стану) запроваджувати підвищений рівень "терористичної загрози".