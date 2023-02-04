Кремль представляє війну як загрозу внутрішній безпеці: в ISW пояснили для чого це Москві

Придушити внутрішнє інакомислення, створити подальшу підтримку "спеціальної операції", інформує ZN.ua.

Кремль представляє війну як загрозу внутрішній безпеці: в ISW пояснили для чого це Москві

Російські чиновники продовжують через законодавчі маніпуляції просувати інформаційну операцію про те, що війна в Україні є прямою загрозою безпеці Росії. Брянська та Курська області 3 лютого оголосили про безстрокове продовження «жовтого» рівня терористичної загрози у зв'язку із забезпеченням посилення заходів щодо охорони та захисту території Росії.

А Путін 31 січня підписав указ, який спрощує процес запровадження сповіщення про терористичні загрози в Росії та дозволяє російським регіонам, віднесеним до «жовтого рівня» терористичні загрози (згідно з указом про введення воєнного стану) запроваджувати підвищений рівень "терористичної загрози".

Як зазначають у сьогоднішньому звіті Інституту дослідження війни, офіційні особи Брянської та Курської областей, швидше за все, використовуватимуть цей новий режим певного «рівня терору» для посилення правоохоронних заходів, щоб придушити внутрішнє інакомислення, частково представити війну в Україні як пряму загрозу внутрішньої безпеки Росії, щоб створити подальшу підтримку "спеціальної операції".


Оксана Коваль, ZN.ua





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