У Нідерландах пояснили свою позицію з приводу передачі Україні танків Leopard

В уряді країни пояснили, що не відмовлялись від надання бойових машин нашій країні, інформує ZN.ua.

Прессекретар уряду Нідерландів Саша Лувхофф пояснила, що його країна не відмовлялась від передачі Україні таків Leopard німецького виробництва. Про це повідомляє The Gardian.

"Нідерланди не мають танків. З Німеччиною було вирішено, що для постачання в Україну краще підійдуть танки з іншого батальйону. Якби Німеччина вирішила відправити танки з нашого двонаціонального батальйону, ми б не заперечували проти цього. Ми також не заперечуватимемо, якщо вони вирішать відправити їх пізніше", – зазначила Лувхофф.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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