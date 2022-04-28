Встречами вторжение рф не закончить: генсек ООН назвал условие завершения боев в Украине
Война в Украине началась 24 февраля после вторжения рф - главный вопрос лишь в том, каким образом завершить войну и когда же это может произойти.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью CNN после встречи с роSSийским президентом владимиром путиным объяснил, в каком случае в Украине закончится война.
Антониу Гутерриш считает, что война в Украине закончится тогда, когда роSSийская федерация захочет ее закончить. Он признал, что "встречами" войну с россией не закончить.
"Война закончится, когда РФ решит ее закончить, и когда после прекращения огня появится возможность серьезного политического соглашения. Мы можем проводить сколько угодно встреч, но это не то, что положит конец войне", - сказал генсек ООН.
28 апреля он посетил практически разрушенную россиянами Бородянку. Он был шокирован увиденным и говорит, что представил и свою семью, которая могла быть в одном из этих домов. Также генеральный секретарь ООН после увиденного отметил, что нет ни одного способа, чтобы война была приемлемой в 21 веке.