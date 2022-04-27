На Черниговщине задержан вероятный диверсант с благодарственным письмом от ОРЛО в телефоне

Мужчину передали полицейским для выяснения всех обстоятельств.

В Черниговской области на блокпосту задержали вероятного диверсанта.

Об этом сообщили на Facebook-странице Национальной гвардии Украины.

"Во время общения водитель очень заметно нервничал и путался в словах. При тщательной проверке у гражданина в телефоне было обнаружено фото благодарственного письма, выданное руководством временно оккупированных территорий в Луганской области", - отметили в НГУ.

Фото: Facebook/Національна гвардія України

Задержанного передали сотрудникам Нацполиции для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, прокуратура Киева с начала войны вручила подозрения в сотрудничестве с врагом 13 лицам. Их подозревают в госизмене, коллаборационизме и оправдывании агрессии РФ .