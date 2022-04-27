Мужчину передали полицейским для выяснения всех обстоятельств.
На Черниговщине задержан вероятный диверсант с благодарственным письмом от ОРЛО в телефоне
В Черниговской области на блокпосту задержали вероятного диверсанта.
Об этом сообщили на Facebook-странице Национальной гвардии Украины.
"Во время общения водитель очень заметно нервничал и путался в словах. При тщательной проверке у гражданина в телефоне было обнаружено фото благодарственного письма, выданное руководством временно оккупированных территорий в Луганской области", - отметили в НГУ.
Задержанного передали сотрудникам Нацполиции для выяснения всех обстоятельств.
Напомним, прокуратура Киева с начала войны вручила подозрения в сотрудничестве с врагом 13 лицам. Их подозревают в госизмене, коллаборационизме и оправдывании агрессии РФ.
В начале апреля СБУ задержала диверсантов, агентов РФ и коллаборанта, который помогал похищать украинцев.