На Черниговщине задержан вероятный диверсант с благодарственным письмом от ОРЛО в телефоне

Мужчину передали полицейским для выяснения всех обстоятельств.

На Черниговщине задержан вероятный диверсант с благодарственным письмом от ОРЛО в телефоне
Фото: 72 ОМбр

В Черниговской области на блокпосту задержали вероятного диверсанта.

Об этом сообщили на Facebook-странице Национальной гвардии Украины.

"Во время общения водитель очень заметно нервничал и путался в словах. При тщательной проверке у гражданина в телефоне было обнаружено фото благодарственного письма, выданное руководством временно оккупированных территорий в Луганской области", - отметили в НГУ.

Фото: Facebook/Національна гвардія України

Задержанного передали сотрудникам Нацполиции для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, прокуратура Киева с начала войны вручила подозрения в сотрудничестве с врагом 13 лицам. Их подозревают в госизмене, коллаборационизме и оправдывании агрессии РФ.

В начале апреля СБУ задержала диверсантов, агентов РФ и коллаборанта, который помогал похищать украинцев.

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