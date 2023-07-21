Російські диверсанти пробували прорватись через північний кордон

В ЗСУ кажуть, що кордон надійно захищений.

У прикордонних уз Росією областях диверсійно-розвідувальні групи ворога намагались проникнути на територію України, однак їх зупинили, повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує ZN.ua .

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За його словами, РФ намагається знайти слабкі місця в нашій обороні на Чернігівському та Сумському напрямках, однак сили оборони у взаємодії з місцевими військовими адміністраціями працюють над посиленням кордону. Зокрема на межі з ворожою державою збільшують кількісті невибухових інженерних загороджень, а також встановлюють додаткові камери.

«Можна впевнено сказати, що у разі спроби перетину будь-якої ділянки державного кордону ворог успіху не матиме. У разі підвищення рівня загрози зростання Генеральним Штабом ЗСУ передбачено підсилення наших військ для того, щоб унеможливити спробу ворога вдертися до України», - запевним Наєв.