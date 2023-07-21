Російські диверсанти пробували прорватись через північний кордон

В ЗСУ кажуть, що кордон надійно захищений.

У прикордонних уз Росією областях диверсійно-розвідувальні групи ворога намагались проникнути на територію України, однак їх зупинили, повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує ZN.ua.

Російські диверсанти пробували прорватись через північний кордон
© Скріншот з відео

За його словами, РФ намагається знайти слабкі місця в нашій обороні на Чернігівському та Сумському напрямках, однак сили оборони у взаємодії з місцевими військовими адміністраціями працюють над посиленням кордону. Зокрема на межі з ворожою державою збільшують кількісті невибухових інженерних загороджень, а також встановлюють додаткові камери.

«Можна впевнено сказати, що у разі спроби перетину будь-якої ділянки державного кордону ворог успіху не матиме. У разі підвищення рівня загрози зростання Генеральним Штабом ЗСУ передбачено підсилення наших військ для того, щоб унеможливити спробу ворога вдертися до України», - запевним Наєв.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Усі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – КулебаУсі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – Кулеба
Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернову угоду без РосіїЗеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернову угоду без Росії
Кулеба закликав Росію "припинити грати в голодні ігри"Кулеба закликав Росію "припинити грати в голодні ігри"
Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації щодо виходу РФ із зернової угодиКулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації щодо виходу РФ із зернової угоди
Експорт зброї з Болгарії зріс на 200% після початку російсько-української війниЕкспорт зброї з Болгарії зріс на 200% після початку російсько-української війни
Блок рекламы


Похожие новости
Москва звинувачує США у "впливі" на російький літак над кордоном СиріїМосква звинувачує США у "впливі" на російький літак над кордоном Сирії
Російські війська мають перевагу, але наша армія просувається щодня – Сирський про контрнаступРосійські війська мають перевагу, але наша армія просувається щодня – Сирський про контрнаступ
Наєв: Українські військові укріплюють державний кордон через переміщення "вагнерівців" до БілорусіНаєв: Українські військові укріплюють державний кордон через переміщення "вагнерівців" до Білорусі
Загальна мобілізація: чи потрібно ставати на військовий облік за кордономЗагальна мобілізація: чи потрібно ставати на військовий облік за кордоном
Через обвал Кримського мосту у росіян виникнуть проблеми з логістикою – ГУРЧерез обвал Кримського мосту у росіян виникнуть проблеми з логістикою – ГУР
Польща створює нову дивізію, яка буде розміщуватися поблизу білоруського кордонуПольща створює нову дивізію, яка буде розміщуватися поблизу білоруського кордону
Прикордонники фіксують рухи найманців ПВК "Вагнер" у БілорусіПрикордонники фіксують рухи найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі
У ДПСУ назвали кількість чоловіків, які намагалися перетнути кордон з підробленими документамиУ ДПСУ назвали кількість чоловіків, які намагалися перетнути кордон з підробленими документами
Держприкордонслужба: Росія частково виводить своїх військових з БілорусіДержприкордонслужба: Росія частково виводить своїх військових з Білорусі
Цивільний кордон ще довго не знадобиться: Наєв про мінування північних рубежівЦивільний кордон ще довго не знадобиться: Наєв про мінування північних рубежів
Последние новости
Подгружаем последние новости