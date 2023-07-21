Російські диверсанти пробували прорватись через північний кордон
В ЗСУ кажуть, що кордон надійно захищений.
У прикордонних уз Росією областях диверсійно-розвідувальні групи ворога намагались проникнути на територію України, однак їх зупинили,
За його словами, РФ намагається знайти слабкі місця в нашій обороні на Чернігівському та Сумському напрямках, однак сили оборони у взаємодії з місцевими військовими адміністраціями працюють над посиленням кордону. Зокрема на межі з ворожою державою збільшують кількісті невибухових інженерних загороджень, а також встановлюють додаткові камери.
«Можна впевнено сказати, що у разі спроби перетину будь-якої ділянки державного кордону ворог успіху не матиме. У разі підвищення рівня загрози зростання Генеральним Штабом ЗСУ передбачено підсилення наших військ для того, щоб унеможливити спробу ворога вдертися до України», - запевним Наєв.