Шоу з "диверсантами" з України: у Росії повідомляють про вибухи та стрілянину

Російські ЗМІ розповсюджують інформацію про нібито захід диверсантів на територію Брянської області, взяття мешканців села Сушани в заручники та підрив електропідстанції й газової станції, інформує Апостроф.

Про це пишуть у телеграм-каналі "Baza".

За "попередніми даними" росЗМІ, близько 50 диверсантів зайшли в село Сушани Брянської області Росії з нібито жовтими пов'язками та взяли в заручники чоловіка, жінку і двох дітей. Також росіяни повідомляють, що в селі "йде бій, чути вибухи".

У Сушанах підірвано електропідстанції та газову станцію, найімовірніше, з метою провокації.

Разом з цим російські медіа пишуть, що в селі Любєчанє, що за 20 км від Сушан, теж з'явилися диверсанти й взяли заручників у місцевому магазині. Та окрім магазина росЗМІ інформували, що "під обстріл потрапив шкільний автобус", однак, як відомо, у Клімовському районі учні навчаються дистанційно. До того ж цю інформацію спростувала брянська влада.

Водночас один із телеграм-каналів для провокації встиг поширити інформацію, що від дій диверсантів начебто постраждала дитина.

Станом на зараз відомо, що російські пропагандистські канали вже почали видаляти повідомлення про це так зване вторгнення ДРГ. Ще одна цікава деталь: жодне російське медіа не опублікувало хоча б якесь відео з місця подій, а це свідчить про провокативний і фейковий характер вищезазначеного "вторгнення диверсантів".


Ліза Бровко, Апостроф





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