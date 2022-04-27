ДБР проводит обыски у родственников Медведчука и Казака (обновлено)

Они являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области.

Государственное бюро расследований проводит обыски недвижимости, принадлежащие подозреваемому в госизмене, беглому нардепу, второму главе ОПЗЖ Виктора Медведчука Тарасу Козаку.

Об этом пишет издание “Наши деньги. Львов”, которые посетили недвижимость казаков в Сокольниках возле Львова.

Также эту информацию подтвердила представитель территориального управления ГБР, расположенного во Львове, Татьяна Муравель.

“Я могу только подтвердить, что обыски проводятся. Больше информации только после завершения обысков”, – заявила Муравель.

В Сокольниках на одной улице расположены два дома, один из которых принадлежит Тарасу Козаку, а еще один – его бывшей жене Руслане Козак. У них двое общих детей, в частности дочь, которая после обучения в Швейцарии проживает в Лондоне.

Обновление 15:28. Как сообщили в ГБР, работники Территориального управления ГБР Львова проводят обыски у родственников народного депутата Украины Виктора Медведчука и экс-нардепа Тараса Козака.

Во Львове и области следственные действия проходят в квартирах, домах и производственных предприятиях, принадлежащих семье Тараса Козака, а также брату Виктора Медведчука – Сергею.

“Обыски проводятся в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использование недр (ст. 364, ст. 240 УК Украины). Родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области”, – говорится в сообщении.

Целью следствия является установление незаконно приобретенного имущества Виктора Медведчука и Тараса Козака и их родственников, его дальнейший арест, а также документирование причастности субъектов к финансированию вооруженной агрессии РоSSии в отношении Украины.

“Следственные действия продолжаются. Только при обыске в одной из квартир, принадлежащей супруге Тараса Козака, следователи изъяли более 108 тыс. долларов США , 8,5 тыс. евро, 18,6 тыс. роSSийских рублей, документы на объекты недвижимости и банковские карты”, – добавили в ГБР.

Фото: lviv.nashigroshi.org

Фото: lviv.nashigroshi.org

Обыски проводили в доме, который принадлежит именно Тарасу Козаку. Информации о втором доме нет.

Фото: lviv.nashigroshi.org

Напомним, Тарас Козак - украинский пророSSийский медиамагнат, нардеп VIII и IX созывов. 2 февраля 2021 г. указом президента Зеленского было утверждено решение СНБО от 4.10.2018 года, что заблокировало деятельность пророSSийских телеканалов, принадлежащих Казаку (NewsOne, 112, ZIK) сроком на 5 лет.

17 февраля 2021 года против Казака и его жены, а также Медведчука и его жены Оксаны Марченко были введены санкции СНБО за продажу нефтепродуктов террористическим организациям "Л/ДНР".

11 мая 2021 года в отношении Казака и Медведчука было возбуждено дело о государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

Жена Тараса Козака – Наталья Лавренюк. После введения санкций она полностью сменила фамилию, имя и отчество. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ указывает, что паспорт и идентификационный номер, принадлежавшие Наталии Лавренюк, теперь принадлежат лицу по имени Светлана Жучкова. Жучковой "перешли" и другие персональные данные попавшей под действие украинских санкций Лавренюк вместе с мужем.

Сейчас Козак объявлен в розыск.

В собственности матери Казака есть две квартиры в столице, в том числе в доме, куда попала роSSийская ракета. Также она владеет ресторанчиком "Встреча" во Львове и компанией, на которую записана часть здания, где расположен ресторан. Также на нее записаны дом и земля в селе Навария на Львовщине, земля в селе Ясеница-Замковая. Кроме того, мать Козака является совладелицей компании "Озеро", возведшей комплекс "Навария-Нова".

Казаку принадлежат также нежилые помещения во Львове. Там он владеет тремя квартирами и четырьмя паркоместами в ЖК в центре города.