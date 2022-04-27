ЦРУ информацией помогает защищать Зеленского от покушений РоSSии – NBC

Украина почти ежедневно меняет локации ПВО и авиации благодаря данным из США, информирует ZN.ua.

ЦРУ информацией помогает защищать Зеленского от покушений РоSSии – NBC
© Офис президента

Разведка США предупреждает Украину о готовящихся ударах РоSSии. ВСУ меняют локацию ПВО и авиации, после чего РФ буквально бомбит пустые поля, передает NBC News со ссылкой на источники.

Отмечается, что данные украинским военным передавали почти в режиме реального времени. Это были спутниковые снимки, места, где действуют определенные типы подразделений армии РФ.

После такой информации ВСУ меняли локации средств ПВО и авиации, чтобы уберечь их от обстрелов. Данные помогли Украине сбить роSSийский транспортный самолет с сотнями роSSийских военных в первые дни войны и сорвать штурм аэродрома в Гостомеле Киевской области. После этого РоSSия не смогла перебросить дополнительные силы под Киев.

Издание утверждает, что данные разведки США обеспечивают, в том числе, и безопасность президента Украины Владимира Зеленского, которого пытается убить РоSSия. Источники NBC News среди бывших и действующих чиновников говорят, что ЦРУ использует значительные ресурсы на сбор информации для его защиты, а также консультируется с украинской стороной для лучшего перемещения президента.

Украина почти ежедневно меняет локации ПВО и авиации благодаря данным из США. Это одна из причин, почему РоSSии не удалось установить господство в воздухе.



Александр Хребет, ZN.ua

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