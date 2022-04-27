Оккупанты вывезли все ценные экспонаты из Краеведческого и Художественного музеев Мариуполя

РоSSийские оккупанты вывезли все ценные экспонаты, которые хранились в Музее краеведения и Художественном музее Мариуполя. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, в музеях Мариуполя хранилось семь оригинальных шедевров. Их, по предварительной информации, передала оккупантам директор Музея краеведения Мариуполя Натали Капустина, которая знала о тайном месте хранения экспонатов.