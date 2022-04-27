Оккупанты вывезли все ценные экспонаты из Краеведческого и Художественного музеев Мариуполя

В музеях города хранилось несколько оригинальных шедевров, информирует ZN.ua.

Оккупанты вывезли все ценные экспонаты из Краеведческого и Художественного музеев Мариуполя
Оккупанты вывезли все ценные экспонаты из музеев Мариуполя
© Полк "Азов"/Facebook

РоSSийские оккупанты вывезли все ценные экспонаты, которые хранились в Музее краеведения и Художественном музее Мариуполя. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, в музеях Мариуполя хранилось семь оригинальных шедевров. Их, по предварительной информации, передала оккупантам директор Музея краеведения Мариуполя Натали Капустина, которая знала о тайном месте хранения экспонатов.


Фаина Ваулина, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Подоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуацииПодоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуации
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты обстреляли из артиллерии жилые районы Харькова и области: трое погибших и 15 раненыхОккупанты обстреляли из артиллерии жилые районы Харькова и области: трое погибших и 15 раненых
Оккупанты забросали светошумовыми гранатами участников антиоккупационного митинга в Херсоне, есть пострадавшиеОккупанты забросали светошумовыми гранатами участников антиоккупационного митинга в Херсоне, есть пострадавшие
Оккупанты с 5 утра обстреливают Горскую общину в Луганской области, погиб человекОккупанты с 5 утра обстреливают Горскую общину в Луганской области, погиб человек
В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов: есть погибшие и раненыеВ Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов: есть погибшие и раненые
Раненные украинцы медленно умирают в страшных муках: Вселенский Патриарх просит освободить людей из МариуполяРаненные украинцы медленно умирают в страшных муках: Вселенский Патриарх просит освободить людей из Мариуполя
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии — глава ОВАОккупанты обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии — глава ОВА
"Люди вынуждены искать новое жилье": в Мариуполе оккупанты метят уцелевшие дома"Люди вынуждены искать новое жилье": в Мариуполе оккупанты метят уцелевшие дома
"Положили под колесо ногу, проехали": оккупанты безуспешно пытают украинцев ради ценной информации"Положили под колесо ногу, проехали": оккупанты безуспешно пытают украинцев ради ценной информации
Защитники Мариуполя показали, как оперируют раненых на АзовсталиЗащитники Мариуполя показали, как оперируют раненых на Азовстали
Оккупанты представили в Херсоне "своих" глав горсовета и ОГАОккупанты представили в Херсоне "своих" глав горсовета и ОГА
Последние новости
Подгружаем последние новости