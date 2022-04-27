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2022-04-27
Оккупанты вывезли все ценные экспонаты из Краеведческого и Художественного музеев Мариуполя
В музеях города хранилось несколько оригинальных шедевров, информирует
Оккупанты вывезли все ценные экспонаты из музеев Мариуполя© Полк "Азов"/Facebook
РоSSийские оккупанты вывезли все ценные экспонаты, которые хранились в Музее краеведения и Художественном музее Мариуполя. Об этом
По его словам, в музеях Мариуполя хранилось семь оригинальных шедевров. Их, по предварительной информации, передала оккупантам директор Музея краеведения Мариуполя Натали Капустина, которая знала о тайном месте хранения экспонатов.
Фаина Ваулина, ZN.ua