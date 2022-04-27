Медведчука, Козака и Рабиновича предлагают лишить статуса депутата – суть постановления

Предложение опирается на одну из статей Конституции.

Медведчука, Козака и Рабиновича предлагают лишить статуса депутата – суть постановления
© Василий Артюшенко, ZN.UA

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления №7323 "О потере депутатского мандата некоторыми народными депутатами Украины", который предлагает лишить статуса народного избранника некоторых членов бывшей фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", работавших в пользу РоSSийской Федерации.

Как пояснили в пресс-службе инициатора документа - народного депутата фракции "Слуга народа" Олега Дунды, речь идет, в частности, о Викторе Медведчуке, Тарасе Козаке, Вадиме Рабиновиче и Александре Качном.

"Основная и самая главная цель постановления – прекратить действие депутатского мандата народным депутатам, длительно поддерживавшим идеологию "русского мира" и работавших в интересах страны-агрессора. Довольно странно, когда народные депутаты, звавшие на нашу землю врага, до сих пор находятся в сессионном зале ", – объяснили представители депутата.

Авторы проекта постановления опираются на статью 79 Конституции Украины, согласно которой вступая в должность народные депутаты приносят присягу: "Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отечества и благосостояния. Присягаю соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников".

В свою очередь упомянутые народные депутаты Украины на протяжении своей политической карьеры пропагандировали пророSSийские взгляды, а все их действия были направлены против суверенитета и независимости Украины, что является грубым нарушением присяги народного депутата Украины.

"Принятие соответствующего постановления приостановит деятельность пророSSийских депутатов в украинском законодательном органе. Поддержка врага и продвижение интересов Москвы, совершающая геноцид украинцев, уничтожает нас как нацию – это преступление. А преступникам не место в сессионном зале", – обосновал свою позицию Дунда.

Отметим, что на сегодняшний день Виктору Медведчуку и его близкому соратнику Тарасу Козаку уже выдвинуто подозрение в совершении государственной измены.


Ирина Знась, ZN.ua

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