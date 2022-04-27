РоSSия планирует начать штурм юга Украины в начале лета – член комитета нацбезопасности

В настоящее время оккупанты ведут жестокие бои для полного уничтожения и захвата Донбасса, информирует ZN.ua.

РоSSия планирует начать штурм юга Украины в начале лета – член комитета нацбезопасности
© Сергій Гайдай / Луганська ОДА

РоSSия хочет до конца мая полностью захватить Луганскую и Донецкую области, а в начале лета активизировать военные действия на юге, провозгласив так называемую ХНР в Херсонской области, заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в эфире "Радио НВ".

"Они хотят выйти на административные границы Донецкой, Луганской областей. Планировали сделать это до 9 мая для того, чтобы на весь мир провозгласить победу, но сейчас они скорректировали планы. Если у них не получится это сделать, а у них не получается, они хотят в течение мая, до конца эту задачу выполнить", – говорит депутат.

Далее он прогнозирует, что роSSийские войска активизируются на юге с желанием выйти на границу Херсонской области и провозгласить так называемую "ХНР".

"У них это пока не очень получается, потому что местное население относится к этой идее более агрессивно и менее лояльно, чем они надеялись", - отметил Рахманин.

В частности, он добавил, что РоSSия запланировала за лето взять Запорожье, Одессу и Николаев и сделать коридор в Приднестровье, однако эти планы они будут воплощать после захвата Донбасса.

"Но сейчас они тоже планируют несколько наступлений на южном направлении, в частности, в Запорожье и Кривой Рог. Это так называемые тактические наступления — хотят отвлечь внимание ВСУ для того, чтобы сделать невозможным переброс резервов на слобожанское направление и в зону проведения Операции объединенных сил, чтобы не дать ВСУ нанести контрудара", - отметил эксперт.

Рахманин отметил, что у роSSийской армии нет возможности одновременно вести наступательные действия в нескольких направлениях, поэтому они решили действовать последовательно. Сейчас для них самая первая, самая главная задача — это Донбасс.

"Для россиян достижение запланированных успехов на Донбассе крайне важно, поэтому они не останавливаются ни перед чем. …Тактика их изменилась. Они стараются максимально использовать свое преимущество в воздухе и тяжелом вооружении. То есть сначала очень серьезно работает авиация, потом — дальнобойная артиллерия, системы залпового огня, потом — танки и уже в эти появляющиеся бреши пытаются заходить мотострелковые войска. Они пытаются наносить максимальное огневое поражение Вооруженным силам Украины. Такого плотного огня, массированного, концентрированного применения артиллерии, авиации в предыдущих боях ни на северском, ни на южном или слобожанском направлении до сих пор не было. Они пытаются вытеснить наших военных с позиций, которые перед этим полностью разрушают. … Для украинских войск это серьезный экзамен на умение вести такие жесткие позиционные, оборонительные бои под очень плотным огнем, учитывая, что преимущество в воздухе, к сожалению, у россиян очень существенно, с одной стороны, а с другой — у них больший боекомплект", - отметил депутат.


Ирина Знась, ZN.ua

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