В Херсонской области назревает тюремная катастрофа: тысячи заключенных могут оказаться на улицах города

В Херсонской области назревает тюремная катастрофа: тысячи заключенных могут оказаться на улицах города

Город может проникнуть в хаос, а херсонцы окажутся под двойной опасностью.

В Херсонской области около двух тысяч осужденных за тяжкие преступления могут оказаться на свободе. Об этом в Facebook сообщила начальница департамента по делам СМИ и связям с общественностью Херсонского городского совета Гаяне Оганесян.

На сегодняшний день в Херсонской области две тысячи заключенных отбывают наказания за тяжкие преступления. Оганесян отмечает, что часть этих осужденных болеет туберкулезом и нуждается в постоянном медицинском надзоре и лекарстве.

"Это убийцы и насильники, которые могут завтра оказаться на улицах города. Если служащие пенитенциарной системы сложат свои полномочия, некому будет охранять преступников. Город может проникнуть в хаос, а херсонцы окажутся под двойной опасностью", – сообщила Оганесян.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Пока неизвестно, каким образом роSSийские оккупанты могут воспользоваться этой ситуацией. Начальница департамента по делам СМИ не исключает, что войска РФ могут выдать им оружие и бросить в бой.


Александра Павленко, politeka.net

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