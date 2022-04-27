В Херсонской области назревает тюремная катастрофа: тысячи заключенных могут оказаться на улицах города

Город может проникнуть в хаос, а херсонцы окажутся под двойной опасностью.

В Херсонской области около двух тысяч осужденных за тяжкие преступления могут оказаться на свободе. Об этом в Facebook сообщила начальница департамента по делам СМИ и связям с общественностью Херсонского городского совета Гаяне Оганесян.

На сегодняшний день в Херсонской области две тысячи заключенных отбывают наказания за тяжкие преступления. Оганесян отмечает, что часть этих осужденных болеет туберкулезом и нуждается в постоянном медицинском надзоре и лекарстве.

"Это убийцы и насильники, которые могут завтра оказаться на улицах города. Если служащие пенитенциарной системы сложат свои полномочия, некому будет охранять преступников. Город может проникнуть в хаос, а херсонцы окажутся под двойной опасностью", – сообщила Оганесян.