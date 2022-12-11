У Маріуполі катастрофа з опаленням, фактично, місто замерзає

Мешканці міста намагаються грітися електрообігрівачами, через що вигорають проводка та трансформатори, інформує ZN.ua.

Абсолютна більшість маріупольців, які перебувають сьогодні у місті, знаходяться без централізованого опалення. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі інформаційного телемарафону.

"На сьогоднішній день до опалення під'єднано максимум десь 20-25% всіх багатоповерхівок. Абсолютна більшість маріупольців, які перебувають у місті, знаходяться без централізованого опалення... Фактично, місто замерзає", - розповів він.

Андрющенко додав, що через відсутність централізованого опалення мешканці міста намагаються грітися електрообігрівачами, через що вигорають проводка та трансформатори.

Нагадаємо, про те, що у тимчасово окупованому росіянами Маріуполі – справжня гуманітарна катастрофа, яка загостриться з приходом зими, стало зрозуміло ще наприкінці осені. У листопаді на стінах будинків з’явилися надписи, у яких люди буквально благали про допомогу.

Тим часом у Росії готують "план розвитку" Маріуполя до 2035 року. Його розробили у Єдиному інституті просторового планування на замовлення Мінбуду країни-агресорки.

Окупаційні війська РФ вщент розгромили Маріуполь і вбили десятки тисяч жителів міста. Незважаючи на це, а також на колосальні втрати власного війська під час штурму населеного пункту, так званий парламент "ДНР" звернувся до російської Держдуми з проханням надати Маріуполю статус "міста військової слави".

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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