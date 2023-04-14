Марін Ле Пен: Якщо переможе Росія — буде катастрофа, якщо Україна — Третя світова

Політична діячка підтримує надання Україні оборонної зброї, проте не наступальної.

Найкращим виходом з війни, яка сьогодні триває в Україні, були б негайні переговори, вважає лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Під час інтерв'ю El Pais вона пояснила це тим, що перемога жодної зі сторін не означатиме нічого хорошого, інформує ZN.ua .

© Facebook/Marine Le Pen

"Коли така країна, як Росія, нападає на іншу країну і загрожує її суверенітету, не може бути рівновіддаленості, ви повинні зайняти певну позицію", – додала вона.

Таким чином політична діячка підтримує надання Україні оборонної зброї, проте не наступальної.

"Якщо Росія виграє війну, це буде катастрофою, тому що всі країни, які мають територіальний конфлікт, будуть думати, що вони можуть вирішити його за допомогою зброї, – заявила Ле Пен. - Якщо переможе Україна, це означатиме, що НАТО вступило у війну, тому що я переконана, що Україна без сили НАТО не може перемогти Росію у військовому плані. А це означає, що розв'язана Третя світова війна".

На її думку, якщо Захід продовжить постачати Україні зброю - почнеться нова Столітня війна, що, "враховуючи людські втрати, є жахливою драмою".

Слід розуміти, що протягом багатьох років Марін Ле Пен була французьким політиком, найбільш тісно пов'язаним з Росією. Її партія навіть отримала у 2014-му кредит у розмірі 9 мільйонів євро від російського банку.