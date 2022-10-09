Der Spiegel: Мобілізація в Росії - це демографічна катастрофа, економіст пояснив, якими будуть наслідки

Експерт переконаний, що 15-20% мобілізованих росіян загинуть на війні проти України, а ще до 50% будуть тяжко поранені, інформує ZN.ua.

Der Spiegel: Мобілізація в Росії - це демографічна катастрофа, економіст пояснив, якими будуть наслідки
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Росія - відстала країна, а мобілізація великої кількості чоловіків катастрофічно загострить її проблеми. Дві третини росіян, яких відправляють на війну проти України, загинуть або будуть поранені.

Про це в інтерв’ю для Der Spiegel сказав американсько-російський економіст Олег Іцхокі. Він вказав на те, що мобілізація емоційно вплинула на багатьох людей в Росії, але мало хто з них усвідомлює високу вірогідність того, що в разі мобілізації вони будуть вбиті чи скалічені.

Іцхокі пояснив, що в Росії живе приблизно 7 мільйонів чоловіків віком 20-30 років. Якщо відкинути тих, хто не підпадає під мобілізацію з різних причин чи непридатний для військової служби, лишається максимум три мільйони. Офіційно Москва планує відправити на війну ще 300 тисяч людей, але реальний план лишається таємницею. Є припущення про те, що насправді Кремль хоче мобілізувати мільйон солдатів. Якщо процес триватиме більше шести місяців, шанси кожного окремого росіянина потрапити на війну буде складати приблизно 25%.

«Ми підрахували, що очікувані втрати серед мобілізованих за півроку будуть складати 60-70%. 15-20% будуть вбиті, 45-50% - тяжко поранені. В своїх розрахунках ми використали дані західної розвідки про втрати серед російських підрозділів в Україні», - пояснив економіст.

Він нагадав, що пандемія COVID-19 вже завдала тяжкий демографічний удар по Росії. Але наслідки війни багатократно посилять шкоду від хвороби. Загальна смертність під час пандемії перевалила за мільйон людей в Росії. Однак, жертвами коронавірусу були здебільшого пенсіонери, люди за 60 років, які вже виростили дітей і не працювали.

«У свою чергу, війна, швидше за все, призведе до загибелі до 500 тисяч молодих людей. Це люди, в яких все життя ще попереду включно з їхніми кар’єрами», - пояснив Іцхокі.


Лесь Димань, ZN.ua





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