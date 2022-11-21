Путін не може перемогти, це була б катастрофа — Столтенберг на засіданні ПА НАТО
При цьому голова альянсу не виключив переговорів, але на умовах України, інформує
Війна Росії проти України може закінчитись за столом переговорів, однак лише за прийнятних для України умов, адже перемога Росії та диктатора Владіміра Путіна є неприпустимими, заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пленарному засіданні Парламентської асамблеї НАТО у Мадриді.
«Ми хочемо переговорів, але ми не хочемо результату, який означає тріумф брутального застосування сили. Путін не може перемогти, це була б катастрофа», - цитує його
Генсек зазначив, що союзникам не слід недооцінювати Росію, попри те, що Путін зробив дві стратегічні помилки, недооцінивши Україну і її союзників, а також зазнав низки невдач на полі бою, тому НАТО необхідно бути готовим до тривалої війни.
За його словами Росія все ще «зберігає значний військовий потенціал і велику кількість військ» та «готова зазнавати суттєвих втрат» з метою «заподіяти жахливі страждання українському народу».
«Ми маємо бути готові підтримувати Україну протягом тривалого часу. Ми не можемо думати, що демократії не можуть підтримувати свої зусилля з часом», — підкреслив Столтенберг.
«Так, я знаю, що ця підтримка має свою ціну. У наших країнах багато людей стикаються з кризою вартості життя. Це важкі часи. Але ціна, яку ми платимо, вимірюється грошима. А українці платять ціну, яка вимірюється кров'ю», – додав він.
Генсек НАТО додав, що в разі російської перемоги в Україні «усім нам доведеться заплатити набагато вищу ціну», адже « авторитарні режими у всьому світі дізнаються, що вони можуть отримати бажане за допомогою грубої сили», що матиме прямі наслідки для безпеки у світі та в Європі зокрема.
«Ось чому ми не можемо дозволити Путіну перемогти в Україні», – підсумував Столтенберг.