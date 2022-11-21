Путін не може перемогти, це була б катастрофа — Столтенберг на засіданні ПА НАТО

Війна Росії проти України може закінчитись за столом переговорів, однак лише за прийнятних для України умов, адже перемога Росії та диктатора Владіміра Путіна є неприпустимими, заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пленарному засіданні Парламентської асамблеї НАТО у Мадриді.

«Ми хочемо переговорів, але ми не хочемо результату, який означає тріумф брутального застосування сили. Путін не може перемогти, це була б катастрофа», - цитує його El Pais .

Генсек зазначив, що союзникам не слід недооцінювати Росію, попри те, що Путін зробив дві стратегічні помилки, недооцінивши Україну і її союзників, а також зазнав низки невдач на полі бою, тому НАТО необхідно бути готовим до тривалої війни.

За його словами Росія все ще «зберігає значний військовий потенціал і велику кількість військ» та «готова зазнавати суттєвих втрат» з метою «заподіяти жахливі страждання українському народу».

«Ми маємо бути готові підтримувати Україну протягом тривалого часу. Ми не можемо думати, що демократії не можуть підтримувати свої зусилля з часом», — підкреслив Столтенберг.

«Так, я знаю, що ця підтримка має свою ціну. У наших країнах багато людей стикаються з кризою вартості життя. Це важкі часи. Але ціна, яку ми платимо, вимірюється грошима. А українці платять ціну, яка вимірюється кров'ю», – додав він.

Генсек НАТО додав, що в разі російської перемоги в Україні «усім нам доведеться заплатити набагато вищу ціну», адже « авторитарні режими у всьому світі дізнаються, що вони можуть отримати бажане за допомогою грубої сили», що матиме прямі наслідки для безпеки у світі та в Європі зокрема.

«Ось чому ми не можемо дозволити Путіну перемогти в Україні», – підсумував Столтенберг.