РоSSийская оккупация Чернобыльской АЭС была "очень, очень опасной", – глава МАГАТЭ

В настоящее время уровень радиации в зоне уже в норме.

РоSSийская оккупация Чернобыльской АЭС была "очень, очень опасной", – глава МАГАТЭ
Фото: twitter.com/EBRD

Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что после роSSийской оккупации уровень радиации в районе Чернобыльской атомной электростанции станции уже нормализовался. Однако, когда там находились военные РФ, он был "ненормальным", а ситуация в зоне ЧАЭС во время роSSийской оккупации была "очень, очень опасной".

Об этом глава МАГАТЭ заявил во вторник, 26 апреля, во время визита на ЧАЭС в годовщину катастрофы, которая произошла на станции в 1986 году.

"Были некоторые моменты, когда уровень повышался из-за перемещения тяжелой техники, которую сюда привозили роSSийские войска, и когда они уезжали. Мы следим за этим в ежедневном режиме", - цитирует Гросси агентство AFP.

РоSSийские войска заняли территорию Чернобыльской АЭС, расположенной у самой границы с Беларусью, в первый день вторжения, 24 февраля. Они взяли в плен украинских военных и фактически держали в заложниках гражданский персонал станции. Оккупанты ушли из ЧАЭС в конце марта.

Как говорят представители Украины, уровень радиации в районе станции повышался, в частности, потому, что техника разворошила верхний слой грунта. Кроме того, русские солдаты окапывались и долго сидели в пятнах радиационного загрязнения, в частности в знаменитом "рыжем лесу" возле станции и могли получить опасные дозы радиации.

26 апреля 1986 г. неконтролируемая цепная ядерная реакция уничтожила четвертый реактор ЧАЭС в результате аварии, которую сначала скрывала советская власть. Точная цифра погибших в результате аварии на ЧАЭС до сих пор остается спорной.

В конце концов, 350 тыс. человек были эвакуированы из радиуса 30 километров вокруг станции, остающейся безлюдной зоной отчуждения, за исключением некоторых пожилых жителей, которые вернулись, несмотря на официальный запрет.

Три других реактора Чернобыльской электростанции были последовательно закрыты, последний остановлен в 2000 году.

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