Путин на переговорах с генсеком ООН резко сменил риторику по Украине: на что рассчитывает россия

Президент россии владимир путин на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем внезапно вспомнил о дипломатии.

Генсек ООН прибыл с визитом в россию 26 апреля. Ранее стало известно, что он хотел встретиться с путиным, а затем посетить Киев . Во время встречи в москве со стороны роSSийского президента прозвучал ряд абсурдных заявлений по теме войны в Украине.

В частности, путин утверждает, что россия якобы начала свою «спецоперацию» в Украине в соответствии с уставом ООН . В качестве «аргумента» в пользу своей правоты роSSийский президент привел ситуацию с Косовым.

«Так сделали очень многие государства мира, в том числе наши оппоненты на Западе, в отношении Косова...То же самое мы сделали в отношении республик Донбасса. После того, как мы это сделали, они обратились к нам с просьбой оказать им военную помощь в отношении того государства, которое проводит против них военные операции. И мы имели право это сделать в полном соответствии со статьей 51 раздела VII Устава ООН», - заявил путин.

Президент рф утверждает, что «проблема» вокруг Украины возникла после «госпереворота» 2014 года.

Однако, на этом роSSийский президент не стал останавливаться. Он также заявил, что в Мариуполе уже не ведутся боевые действия, а гуманитарные коридоры из города открыты. При этом по официальным данным украинской стороны, оба эти утверждения не соответствуют действительности.

Также путин цинично назвал трагедию, устроенную роSSийскими военными в Буче, «провокацией». Президент рф отрицает причастность своих военных к страшным событиям в украинском городе. путин добавил, что после этих событий переговоры между россией и Украиной застопорились.

В то же время, путин заявил, что россия не отказывается от переговоров и «рассчитывает на то, что удастся достичь договоренностей на дипломатическом треке с Украиной».

В свою очередь, генсек ООН подчеркнул, что организация считает, что россия вторглась на территорию Украины.

Кроме того, Гутерриш предложил создать контактную группу ООН-РФ-Украина по гуманитарным коридорам.

«ООН готова за два-три дня провести оценку ситуации на «Азовстали» для организации эвакуации гражданских лиц и стать гарантом их эвакуации людей из Мариуполя», - заявил генсек организации.