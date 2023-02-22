МЗС відреагувало на ядерну риторику Москви: закликаємо вжити термінових заходів

Риторика Москви щодо можливості застосування ядерної зброї є неприйнятною, інформує ZN.ua.

МЗС відреагувало на ядерну риторику Москви: закликаємо вжити термінових заходів
© Андрій Товстиженко, DT.UA

У Міністерстві закордонних справ прокоментували рішення Російської Федерації про призупинення участі в Договорі зі Сполученими Штатами Америки про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

"Риторика Москви щодо можливості застосування ядерної зброї є неприйнятною і ставить під загрозу безпеку всього світу", - повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

У зв'язку з заявами Кремля МЗС закликає міжнародну спільноту надати рішучу відповідь на агресивну поведінку Росії, вжити термінових спільних заходів з метою упередження і протидії будь-яким формам ядерного шантажу з боку держави-терористки.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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