МЗС відреагувало на ядерну риторику Москви: закликаємо вжити термінових заходів

У Міністерстві закордонних справ прокоментували рішення Російської Федерації про призупинення участі в Договорі зі Сполученими Штатами Америки про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

"Риторика Москви щодо можливості застосування ядерної зброї є неприйнятною і ставить під загрозу безпеку всього світу", - повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

У зв'язку з заявами Кремля МЗС закликає міжнародну спільноту надати рішучу відповідь на агресивну поведінку Росії, вжити термінових спільних заходів з метою упередження і протидії будь-яким формам ядерного шантажу з боку держави-терористки.