Вивчали ядерну зброю. Білоруські військові в Росії опанували ОТРК Искандер-М

Дальність польоту ракети, яка може містити ядерний боєзаряд, сягає 500 кілометрів.

Військовослужбовці ЗС Білорусі повернулися з навчань у Росії, де їх готували до використання ОТРК “Искандер-М” з ракетами з ядерним зарядом. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Білорусі, інформує ZN.ua .

Навчання розпочалися на початку квітня. Заявлялося, що білоруські військові пройдуть повний цикл навчання, акцент робитимуть на “вдосконаленні практичних навичок у підготовці ракетного комплексу до застосування, тренуванні у його розгортанні та проведенні навчально-бойових пусків”.

Окрім цього, вивчали “утримання та застосування тактичних ядерних боєприпасів ОТРК “Искандер-М”. Приводом до цього у Білорусі називають збільшення оборонних витрат Польщі та “розширення НАТО”.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що його країна спільно зі своїм стратегічним союзником, Росією, “не може не реагувати на подібне зростання мілітаризму біля кордонів союзної держави”.

“Республіка Білорусь була одна з перших, хто відмовився і вивів ядерну зброю. Нам були обіцяні гарантії, що не буде силової протидії, протистояння, застосовано до нашої держави. Не буде економічного тиску та нападок на незалежність нашої країни. Це все було закріплено в Будапештському меморандумі. Ми не можемо більше вірити жодним заявам західних політиків. Ми чітко розуміємо, що в цій ситуації на загрозу застосування сили будемо реагувати лише силою“, – сказав Хренін.