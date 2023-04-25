Вивчали ядерну зброю. Білоруські військові в Росії опанували ОТРК Искандер-М

Дальність польоту ракети, яка може містити ядерний боєзаряд, сягає 500 кілометрів.

Військовослужбовці ЗС Білорусі повернулися з навчань у Росії, де їх готували до використання ОТРК “Искандер-М” з ракетами з ядерним зарядом. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Білорусі, інформує ZN.ua.

Вивчали ядерну зброю. Білоруські військові в Росії опанували ОТРК Искандер-М

Навчання розпочалися на початку квітня. Заявлялося, що білоруські військові пройдуть повний цикл навчання, акцент робитимуть на “вдосконаленні практичних навичок у підготовці ракетного комплексу до застосування, тренуванні у його розгортанні та проведенні навчально-бойових пусків”.

Окрім цього, вивчали “утримання та застосування тактичних ядерних боєприпасів ОТРК “Искандер-М”. Приводом до цього у Білорусі називають збільшення оборонних витрат Польщі та “розширення НАТО”.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що його країна спільно зі своїм стратегічним союзником, Росією, “не може не реагувати на подібне зростання мілітаризму біля кордонів союзної держави”.

“Республіка Білорусь була одна з перших, хто відмовився і вивів ядерну зброю. Нам були обіцяні гарантії, що не буде силової протидії, протистояння, застосовано до нашої держави. Не буде економічного тиску та нападок на незалежність нашої країни. Це все було закріплено в Будапештському меморандумі. Ми не можемо більше вірити жодним заявам західних політиків. Ми чітко розуміємо, що в цій ситуації на загрозу застосування сили будемо реагувати лише силою“, – сказав Хренін.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
Скільки Швеції ще чекати на вступ до НАТО: глава Пентагону зробив прогнозСкільки Швеції ще чекати на вступ до НАТО: глава Пентагону зробив прогноз
Країни ЄС поставили Україні ракет та боєприпасів на 600 млн євроКраїни ЄС поставили Україні ракет та боєприпасів на 600 млн євро
Росія збирається списати флагмана свого Північого флотуРосія збирається списати флагмана свого Північого флоту
Системи ППО Patriot прибули до України — МіноборониСистеми ППО Patriot прибули до України — Міноборони
У Кривому Розі мітингували родичі бійців 129-ї бригади ТероборониУ Кривому Розі мітингували родичі бійців 129-ї бригади Тероборони
Блок рекламы


Похожие новости
Віцеспікерка парламенту Угорщини: для вступу України до НАТО потрібен дозвіл РосіїВіцеспікерка парламенту Угорщини: для вступу України до НАТО потрібен дозвіл Росії
В Росії пригрозили закриттям зернового коридору в разу припинення експорту до країниВ Росії пригрозили закриттям зернового коридору в разу припинення експорту до країни
У Росії інформаційні компанії створюються централізовано – екс-глава СБУУ Росії інформаційні компанії створюються централізовано – екс-глава СБУ
Росії довелось визнати свою причетність до вибуху в Бєлгороді через велику кількість свідків – ІгнатРосії довелось визнати свою причетність до вибуху в Бєлгороді через велику кількість свідків – Ігнат
Українські військові скоро почнуть навчання на танках Abrams від СШАУкраїнські військові скоро почнуть навчання на танках Abrams від США
Міністр оборони Німеччини вважає нормальним, якщо ЗСУ зайдуть на територію РосіїМіністр оборони Німеччини вважає нормальним, якщо ЗСУ зайдуть на територію Росії
Маляр: українські військові здійснюють контрнаступальні дії на декількох напрямахМаляр: українські військові здійснюють контрнаступальні дії на декількох напрямах
США працюють над подальшими обмеженнями поставок Росії електроніки — NYTСША працюють над подальшими обмеженнями поставок Росії електроніки — NYT
У Росії скасували ходу «Безсмертного полку» на 9 травняУ Росії скасували ходу «Безсмертного полку» на 9 травня
США направлять до Гааги прокурора для розслідування злочинів Росії проти українцівСША направлять до Гааги прокурора для розслідування злочинів Росії проти українців
Последние новости
Подгружаем последние новости