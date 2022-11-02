Шольц та Ердоган засудили ядерну риторику РФ

Канцлер Німеччини рішуче відкинув заяви Кремля про те, що Україна готується застосувати «брудну бомбу», інформує ZN.ua.

Шольц та Ердоган засудили ядерну риторику РФ
© Офіс президента

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час телефонної розмови засудили ядерну риторику Кремля, назвавши її «безвідповідальною», повідомляє DW.

«Канцлер Німеччини та президент Туреччини погодилися, що ядерна риторика Росії безвідповідальна», - заявив офіційний представник німецького уряду Штеффен Хебештрайт.

Крім того, канцлер Німеччини рішуче відкинув заяви РФ про те, що Україна готується застосувати «брудну бомбу».

Також Шольц та Ердоган обговорили зернову угоду, зокрема, канцлер Німеччини високо оцінив зусилля Туреччини щодо підтримки подальшого експорту українського зерна відповідно до угоди.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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