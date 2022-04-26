Минобороны РФ угрожает обстрелами Киева в случае ударов Украиной по роSSийским объектам

Минобороны РФ угрожает обстрелами Киева в случае ударов Украиной по роSSийским объектам
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Минобороны РФ угрожает ударами по "центрам принятий решений" в Киеве, если Украина будет атаковать объекты на роSSийской территории. Об этом пишут РосСМИ.

"В Минобороны РоSSии обратили внимание на заявление заместителя министра обороны Великобритании Хиппи о нанесении Киевом ударов по объектам в РФ британским оружием. Минобороны отметило, что прямое провоцирование Лондоном Киева на нанесение таких ударов, в случае попытки их реализации, немедленно приведет к пропорциональному ответу", - отмечает издание.

Там также отметили, что роSSийские военные "находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием по центрам принятий решений в Киеве".


Елизавета Чижик, ZN.ua

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