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2022-04-26
Минобороны РФ угрожает обстрелами Киева в случае ударов Украиной по роSSийским объектам
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Минобороны РФ угрожает ударами по "центрам принятий решений" в Киеве, если Украина будет атаковать объекты на роSSийской территории. Об этом пишут
"В Минобороны РоSSии обратили внимание на заявление заместителя министра обороны Великобритании Хиппи о нанесении Киевом ударов по объектам в РФ британским оружием. Минобороны отметило, что прямое провоцирование Лондоном Киева на нанесение таких ударов, в случае попытки их реализации, немедленно приведет к пропорциональному ответу", - отмечает издание.
Там также отметили, что роSSийские военные "находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием по центрам принятий решений в Киеве".
Елизавета Чижик, ZN.ua