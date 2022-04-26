Минировали деревья и даже пачки из-под сигарет: журналистам показали зверства орков в Чернобыльской зоне

РоSSийские оккупационные войска оставили после себя в Чернобыльской зоне мины и разрушения. Они миновали все: деревья, телефоны, пачки из-под сигарет, а также мародерили в местных магазинах. Журналистам показали опасные находки. Вместе с этим было проведено возложение цветов по случаю годовщины Чернобыльской катастрофы и торжественное награждение спасателей, полицейских и нацгвардейцев, информирует Апостроф.

На месте происшествий был журналист "Апострофа" Роман Петушков.

На фотографиях видны мины и оружие, которое использовали роSSийские оккупанты против мирного населения. Даже когда их вытесняли Вооруженные Силы Украины с Киевщины, они успели оставить сотни заминированных предметов.

Также в Чернобыле состоялась официальная часть с возложением цветов министром внутренних дел Денисом Монастырским и награждением спасателей ГСЧС, полицейских и нацгвардейцев Чернобыльской зоны. Также возобновила работу знаменитая пожарная часть, которую пытались уничтожить роSSийские захватчики. 84 спасателя, а сейчас настоящие герои и геройки, были вынуждены выживать под прицелом путинских солдат больше месяца.

РоSSийские мародеры-оккупанты оставили по себе не только заминированные предметы и деревья, но и нанесли значительные разрушения в местных магазинах Чернобыля. Они мародерили все, что могли. На фотографиях виден один из магазинов, подвергшихся нападению со стороны россиян.


Лиза Бровко, Апостроф

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