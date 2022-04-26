Генсек ООН предложил создать контактную группу ООН–РоSSия–Украина для открытия гуманитарных коридоров

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил создать контактную группу ООН–РоSSия–Украина для решения гуманитарных вопросов в Украине, в частности, по организации безопасных гуманитарных коридоров. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

"Гуманитарные коридоры, которые были бы безопасными и эффективными, необходимы: такие коридоры, которые бы соблюдались всеми для эвакуации гражданских лиц и доставки нужной помощи. С этой целью я предложил создание контактной группы по гуманитарным вопросам, которая объединила бы ООН , РоSSию и Украину для поиска возможностей, открытия безопасных коридоров с местным прекращением огня для гарантий того, чтобы эти коридоры были эффективными", — заявил Гутерриш.

Также он прокомментировал ситуацию в Мариуполе, отметив что мир столкнулся с "кризисом внутри кризиса" в этом городе. "Сотни, тысячи гражданских лиц нуждаются в гуманитарной помощи, многие требуют эвакуации", — добавил Генсек.

Он предложил координировать работу для обеспечения безопасной эвакуации жителей Мариуполя: как из города, так и с комбината “Азовсталь”.