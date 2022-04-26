Генсек ООН предложил создать контактную группу ООН–РоSSия–Украина для открытия гуманитарных коридоров

Также он заявил о готовности организации помочь в спасении жителей Мариуполя, информирует ZN.ua.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил создать контактную группу ООН–РоSSия–Украина для решения гуманитарных вопросов в Украине, в частности, по организации безопасных гуманитарных коридоров. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

"Гуманитарные коридоры, которые были бы безопасными и эффективными, необходимы: такие коридоры, которые бы соблюдались всеми для эвакуации гражданских лиц и доставки нужной помощи. С этой целью я предложил создание контактной группы по гуманитарным вопросам, которая объединила бы ООН, РоSSию и Украину для поиска возможностей, открытия безопасных коридоров с местным прекращением огня для гарантий того, чтобы эти коридоры были эффективными", — заявил Гутерриш.

Также он прокомментировал ситуацию в Мариуполе, отметив что мир столкнулся с "кризисом внутри кризиса" в этом городе. "Сотни, тысячи гражданских лиц нуждаются в гуманитарной помощи, многие требуют эвакуации", — добавил Генсек.

Он предложил координировать работу для обеспечения безопасной эвакуации жителей Мариуполя: как из города, так и с комбината “Азовсталь”.

"ООН готова полностью мобилизовать свои человеческие и логистические ресурсы для того, чтобы спасти людей в Мариуполе. Я предложил координировать работу ООН, Международного Красного Креста, Украины и РоSSии для того, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц, которые хотят уехать, как на заводе "Азовсталь", так и в городе, в любом направлении, которое они выберут, а также доставить необходимую гуманитарную помощь", — сказал Гутерриш.


Максим Царук, ZN.ua

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