В столице демонтировали памятник "дружбы" с РФ: у одной из скульптур отвалилась голова

Арку Дружбы Народов в Киеве переименуют в Арку свободы украинского народа, информирует ZN.ua.

В столице демонтировали памятник
© Скриншот Youtube

Городские власти Киева во вторник, 26 апреля, провели демонтаж скульптур двух рабочих, которые во времена СССР символизировали "воссоединение Украины с Россией" под Аркой Дружбы Народов. Во время демонтажа у одного из них отвалилась голова, отметил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Восемь метров металла так называемой "дружбы двух народов" демонтируем. И что символично - когда скульптуру пытались поднять краном, отпала голова у роSSийского рабочего", - отметил мэр.

Кличко также отметил: "Вторую скульптурную композицию — из красного гранита — закроем отделочными материалами и тоже со временем разберем. Поскольку там более сложная процедура и это займет больше времени. А до этого ее можно использовать как пространство для экспозиций. Арку из титановых листов переименуем — старые символы приобретают новое значение! И подсветим ее цветами украинского флага".

По его словам, Арку Дружбы Народов переименуют в Арку свободы украинского народа.


Анна Конюченко, ZN.ua

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