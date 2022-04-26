В столице демонтировали памятник "дружбы" с РФ: у одной из скульптур отвалилась голова

Городские власти Киева во вторник, 26 апреля, провели демонтаж скульптур двух рабочих, которые во времена СССР символизировали "воссоединение Украины с Россией " под Аркой Дружбы Народов. Во время демонтажа у одного из них отвалилась голова, отметил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Восемь метров металла так называемой "дружбы двух народов" демонтируем. И что символично - когда скульптуру пытались поднять краном, отпала голова у роSSийского рабочего", - отметил мэр.

Кличко также отметил: "Вторую скульптурную композицию — из красного гранита — закроем отделочными материалами и тоже со временем разберем. Поскольку там более сложная процедура и это займет больше времени. А до этого ее можно использовать как пространство для экспозиций. Арку из титановых листов переименуем — старые символы приобретают новое значение! И подсветим ее цветами украинского флага".

По его словам, Арку Дружбы Народов переименуют в Арку свободы украинского народа.