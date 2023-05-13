У Запорізькій області зафіксовано 87 ворожих ударів, є руйнування — голова ОВА

На щастя, мирне населення не постраждало.

Російські війська знову обстріляли Запорізьку область. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, інформує ZN.ua.

У Запорізькій області зафіксовано 87 ворожих ударів, є руйнування — голова ОВА
Фото ілюстративне
© Юрій Малашко / Запорізька ОВА / Telegram

За його словами, від 87 ворожих ударів постраждали два десятки міст та селищ області: Малинівка, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Полтавка, Щербаки та інші населені пункти.

Загарбники 80 разів ударив артилерією, двічі атакували з авіації, ще двічі з РСЗВ та тричі застосовували БПЛА.

Внаслідок чергових обстрілів зафіксовано нові руйнування цивільної інфраструктури та пошкодження осель. На щастя, мирне населення не постраждало.

Раніше повідомлялося, що війська РФ обстріляли з авіації Запорізьку область. Окупанти завдали авіаційних ударів по Преображенській громаді. Унаслідок атаки пошкоджено будинки та автомобілі.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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