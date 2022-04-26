В Москве начинают угрожать Молдове из-за ситуации с Приднестровьем
До сих пор страны не контактировали по поводу ситуации там, информирует
Пресс-секретарь роSSийского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ очень внимательно следит за ситуацией в Приднестровье. По данным
"У президента РФ Владимира Путина пока не планируют контакты с президентом Молдовы Майей Санду", — добавил Песков.
Тем временем заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко
"Нам очень не хотелось бы, чтобы в результате расследования выяснилось бы, что за этим стоят те же силы, которые провоцируют насилие в соседних регионах. Расследование будет проводиться по всем необходимым параметрам, и надеемся, что причины будут установлены и ответственные понесут наказание", — выразился Руденко.