Министр обороны США пообещал «перевернуть небо и землю», чтобы помочь Украине победить
При этом американские военные подчеркивают, что время не на стороне Киева, поэтому его союзникам нужно действовать быстро, информирует
США пообещали "перевернуть небо и землю", чтобы помочь Украине победить в обороне против неспровоцированного вторжения РоSSии. Это обещание прозвучало на встрече 40 стран-союзниц на немецкой военно-воздушной базе Рамштайн, где обсуждался вопрос усиления оборонных возможностей Киева против Москвы.
Как пишет
«Украина верит, что она может победить, равно как и мы все здесь», - добавил американский министр.