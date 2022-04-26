Министр обороны США пообещал «перевернуть небо и землю», чтобы помочь Украине победить

При этом американские военные подчеркивают, что время не на стороне Киева, поэтому его союзникам нужно действовать быстро, информирует ZN.ua.

Министр обороны США пообещал «перевернуть небо и землю», чтобы помочь Украине победить
© Пентагон

США пообещали "перевернуть небо и землю", чтобы помочь Украине победить в обороне против неспровоцированного вторжения РоSSии. Это обещание прозвучало на встрече 40 стран-союзниц на немецкой военно-воздушной базе Рамштайн, где обсуждался вопрос усиления оборонных возможностей Киева против Москвы.

Как пишет France24 со ссылкой на AFP, министр обороны США Ллойд Остин объявил, что целью встречи союзников было "помочь Украине победить в битве" против РоSSии, а также "нарастить украинскую оборону для противостояния будущим вызовам".

«Украина верит, что она может победить, равно как и мы все здесь», - добавил американский министр.


Лесь Димань, ZN.ua

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