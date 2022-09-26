Йде евакуація населення: на Одещині небо стало червоним від пожежі, що відомо на даний момент

Минулої ночі Одещина була атакована дронами-камікадзе.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили у ОК «Південь». Так, згідно з офіційною інформацією, один дрон було знищено ППО, проте ще двоє вдарили по об'єкту військової інфраструктури.

«Внаслідок масштабної пожежі та детонації боєприпасів організовано евакуацію цивільного населення. Попередньо загиблих та травмованих немає. Боротьба з вогнем та рятувальна операція тривають. Інформація уточнюється», - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, спікер Одеської ОВА Сергій Братчук запевнив, що ситуація в регіоні контрольована.

Тим часом у Мережі з'явилися фото, на яких видно, що небо над місцем чергової атаки буквально почервоніло через масштабну пожежу.

"Одеса знову атакована ворожими дронами-камікадзе. Тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі", - йшлося у повідомленні ОК «Південь».