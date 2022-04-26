После взрывов жители Приднестровья бегут в сторону Кишинева: фото и видео

После взрывов жители оккупированного Россией молдавского региона Приднестровья бегут в сторону Кишинева, информирует Апостроф .

Об этом сообщает Telegram-канал Tsaplienko.

Отмечается, что на выезде из анклава в сторону Кишинева стоят сумасшедшие автомобильные очереди.

"Безумный поток лжи о дронах НАТО и придуманных терактах подсказывает рядовым гражданам, что нужно успеть накинуть пятками до того, пока РоSSия и здесь не начала свое "освобождение"", - говорится в сообщении.

Также есть очередь в сторону Варницы, там проверяют всех выезжающих.