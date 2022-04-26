Американцы закупят для Украины боеприпасы, совместимые с оружием советской разработки, на сумму 165 миллионов долларов

Белый дом заявил, что новая помощь Украине, которую запросил президент Джо Байден, предположительно станет частью более долгосрочного пакета, который потребует одобрения Конгресса.

Об этом сообщает Reuters.

На прошлой неделе президент Байден заявил, что в ближайшее время будет добиваться одобрения Конгресса на дополнительную помощь Украине после объявления военной помощи в размере 800 миллионов долларов.

Госдепартамент США также одобрил покупку и последующую поставку Украине боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов и ракет, совместимых с оружием советской разработки на сумму 165 миллионов долларов.