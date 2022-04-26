"Методы НКВД": в детсадах оккупированного Крыма воспитатели проводят с детьми разъяснительные беседы

"Промывка мозгов происходит даже в детских садах", где рисуют стенгазеты и плакаты в поддержку путина, сопровождая все символикой "Z"

В детских садах оккупированного Крыма малышей расспрашивают об отношении их родителей к президенту страны-агрессора владимиру путину и войне в Украине.

О вопиющей ситуации в Telegram рассказал народный депутат Алексей Гончаренко.

Воспитатели также проводят с детьми разъяснительные беседы о "спецоперации" в Украине, где рассказывают, что рф борется с националистами.

Он был возмущен тем фактом, что "промывка мозгов происходит даже в детских садах", где рисуют стенгазеты и плакаты в поддержку путина, сопровождая все символикой "Z".

"Но самое жуткое в этой ситуации то, что воспитатели расспрашивают у детей – о чем дома говорят родители, что они думают о путине и как относятся к "спецоперации" мама и папа. Методы НКВД и павлики морозовы. Это даже сложно как-то комментировать. Очередное дно пробито!", – рассказал Гончаренко.