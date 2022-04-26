Швейцария вводит новые правила для украинских беженцев

Десятки тысяч беженцев из Украины выехали в Швейцарию с целью получения временной защиты и помощи. В связи с увеличением потока переселенцев власти страны решили изменить правила для украинцев, которые бегут от войны.

Власти Швейцарии столкнулись с целым рядом трудностей после того, как более 37 тысяч украинских беженцев изъявили желание временно поселиться в этой стране. Чтобы снизить нагрузку на некоторые населенные пункты и регионы, было принято решение изменить правила пересечения границы и оформления временной защиты для беженцев из Украины и их семей.

"Мы хотим создать больше стабильности как для беженцев, так и для кантональных управлений, отвечающих за социальное обеспечение или образование, чтобы избежать непропорционального распределения людей, которые в этом нуждаются", — рассказал член секретариата по вопросам Дэвид Келлер.

По словам Келлера, наиболее многочисленный поток украинских переселенцев направлен на большие города, среди которых знаменитые Цюрих, Базель, Берн. Чтобы снять нагрузку с крупных населенных пунктов и определенных регионов, власти решили равномерно распределять число беженцев по всем уголкам Швейцарии.

Получившие статус временной защиты S граждане Украины смогут в течение года легально проживать и работать на территории Швейцарии.

Напомним, ранее украинцам рассказали, стоит ли ехать в Швейцарию, и какие условия предоставляют власти для беженцев.