Швейцария вводит новые правила для украинских беженцев

Десятки тысяч беженцев из Украины выехали в Швейцарию с целью получения временной защиты и помощи. В связи с увеличением потока переселенцев власти страны решили изменить правила для украинцев, которые бегут от войны.

Швейцария вводит новые правила для украинских беженцев

Власти Швейцарии столкнулись с целым рядом трудностей после того, как более 37 тысяч украинских беженцев изъявили желание временно поселиться в этой стране. Чтобы снизить нагрузку на некоторые населенные пункты и регионы, было принято решение изменить правила пересечения границы и оформления временной защиты для беженцев из Украины и их семей.

"Мы хотим создать больше стабильности как для беженцев, так и для кантональных управлений, отвечающих за социальное обеспечение или образование, чтобы избежать непропорционального распределения людей, которые в этом нуждаются", — рассказал член секретариата по вопросам Дэвид Келлер.

Швейцария вводит новые правила для украинских беженцев

По словам Келлера, наиболее многочисленный поток украинских переселенцев направлен на большие города, среди которых знаменитые Цюрих, Базель, Берн. Чтобы снять нагрузку с крупных населенных пунктов и определенных регионов, власти решили равномерно распределять число беженцев по всем уголкам Швейцарии.

Получившие статус временной защиты S граждане Украины смогут в течение года легально проживать и работать на территории Швейцарии.

Напомним, ранее украинцам рассказали, стоит ли ехать в Швейцарию, и какие условия предоставляют власти для беженцев.


Шевченко Лилия, Тудей

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