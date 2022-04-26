РоSSия усиливает провокации в Приднестровье - взорваны вышки связи: фото и видео

В оккупированном Россией молдовском регионе Приднестровье около 7 утра вторника, 26 апреля, на территории Приднестровского радиотелецентра "Маяк" в Григориопольском районе произошли взрывы. Выведены из строя две самые мощные вышки радиоцентра, транслировавшего роSSийское радио.

Об этом сообщил Telegram-канал "ТСВ Приднестровье", информирует Апостроф .

Радиоцентр в поселке Маяк был построен в конце 60-х годов. Гигантская мегаваттная антенна высотой около 100 метров способна передавать короткие волны на любое расстояние. Поворотная антенна может настроиться на любую точку мира – она поворачивается вокруг своей оси. Основные заказчики - РоSSийская телевизионная и радиовещательная сеть и Трансмировое радио.

Судя по видео, взрыв был правее антенны паруса.