Пытались наступать на Запорожье: ВСУ жестко встретили врага, подробности от Генштаба

Генштаб ВС Украины рассказал о попытках орков продвинуться в сторону Запорожья.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 61-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. Хотя оккупант понес тяжелые потери, он продолжает попытки собраться в новое наступление на Донбассе. А сегодня, 25 апреля, Генштаб ВСУ сообщил о попытках орков продвинуться в сторону Запорожья.

"На Донецком и Таврическом направлениях враг, усилив обстрелы имеющимися средствами огневого поражения, пытался продвинуться вглубь территории Украины в районах населенных пунктов Коровой Яр и Рубежное, развить наступление в направлении Запорожья. Успеха не имел, понес потери", - отмечено в публикации.

Также отмечено, что не оставляет идею враг о том, чтобы продвинуться в сторону Кривого Рога:

"На Южнобужском направлении враг сосредоточивает основные усилия на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог. Проводит перегруппировку войск, закрепляется на местности, усиливает группировку ствольной и реактивной артиллерии, осуществляет накопление боеприпасов и ГСМ".