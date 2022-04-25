На Херсонщине 58 детей-сирот прячутся более месяца в подвале местной церкви, – Денисова

Из них 10 детей в возрасте от 4 месяцев до 1 года.

На Херсонщине 58 детей-сирот прячутся более месяца в подвале местной церкви, – Денисова

На Херсонщине 58 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, уже больше месяца прячутся в подвале местной церкви.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Из них 10 детей в возрасте от 4 месяцев до 1 года, остальные – младше 4 лет, в том числе дети с инвалидностью, требующие специального ухода и лечения.

“Мы нашли безопасное место для этих детей в регионе Украины, в котором не ведутся активные боевые действия. Там воспитанникам дома ребенка будет предоставляться вся необходимая помощь, лечение и уход”, – говорится в сообщении.

Денисова призвала всех, кто может оказать содействие в переводе этих детей в безопасный регион Украины, не оставаться в стороне и сделать все возможное для открытия и работы гуманитарного коридора и эвакуации детей.

Добавим, как сообщили в Офисе генпрокурора, по состоянию на утро 25 апреля более 606 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии РоSSийской Федерации. По официальным данным, 215 детей погибли и более 391 ранены.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
Подоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуацииПодоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуации
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Блок рекламы


Похожие новости
В Великой Александровке на Херсонщине оккупанты заставляют население эвакуироваться, – ГенштабВ Великой Александровке на Херсонщине оккупанты заставляют население эвакуироваться, – Генштаб
США собираются выделить Украине еще более 322 миллионов долларов военной помощи — Госдеп СШАСША собираются выделить Украине еще более 322 миллионов долларов военной помощи — Госдеп США
Более 80% граждан считают «простых россиян» виновными во вторжении в Украину - Info SapiensБолее 80% граждан считают «простых россиян» виновными во вторжении в Украину - Info Sapiens
Два месяца войны: Киев стоит, Зеленский и правительство у власти — БайденДва месяца войны: Киев стоит, Зеленский и правительство у власти — Байден
Более половины немцев недовольны позицией Шольца по войне в Украине – FocusБолее половины немцев недовольны позицией Шольца по войне в Украине – Focus
Более 80% раненых украинских военных возвращаются на службуБолее 80% раненых украинских военных возвращаются на службу
За два месяца полномасштабной войны РоSSия потеряла около 21 800 человек - ГенштабЗа два месяца полномасштабной войны РоSSия потеряла около 21 800 человек - Генштаб
Похищенных в Украине детей оккупанты устраивают в свои семьи — ДенисоваПохищенных в Украине детей оккупанты устраивают в свои семьи — Денисова
Денисова призвала украинцев сообщать в новый чат-бот о преступлениях оккупантовДенисова призвала украинцев сообщать в новый чат-бот о преступлениях оккупантов
В Сумской области более 150 человек находятся в плену оккупантовВ Сумской области более 150 человек находятся в плену оккупантов
Последние новости
Подгружаем последние новости