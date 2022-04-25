На Херсонщине 58 детей-сирот прячутся более месяца в подвале местной церкви, – Денисова

Из них 10 детей в возрасте от 4 месяцев до 1 года.

На Херсонщине 58 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, уже больше месяца прячутся в подвале местной церкви.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Из них 10 детей в возрасте от 4 месяцев до 1 года, остальные – младше 4 лет, в том числе дети с инвалидностью, требующие специального ухода и лечения.

“Мы нашли безопасное место для этих детей в регионе Украины, в котором не ведутся активные боевые действия. Там воспитанникам дома ребенка будет предоставляться вся необходимая помощь, лечение и уход”, – говорится в сообщении.

Денисова призвала всех, кто может оказать содействие в переводе этих детей в безопасный регион Украины, не оставаться в стороне и сделать все возможное для открытия и работы гуманитарного коридора и эвакуации детей.

Добавим, как сообщили в Офисе генпрокурора, по состоянию на утро 25 апреля более 606 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии РоSSийской Федерации. По официальным данным, 215 детей погибли и более 391 ранены.