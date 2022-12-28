В КСУ пояснили, на підставі чого проводитимуть перейменування церкви

В підтвердженому судом законі не вказано, які саме релігійні організації мають підтвердити приналежність до Росії, інформує ZN.ua.

В КСУ пояснили, на підставі чого проводитимуть перейменування церкви

Рішення Конституційного суду України щодо конституційності статті про перейменування УПЦ МП посилює позицію держави у боротьбі з агресором, заявили в КСУ у середу, коментуючи вчорашнє рішення суду.

Виконувач обов'язків голови суду Сергій Головатий зазначив, що у суді розглядали два аспекти закону – повна назва і обмеження доступу певних категорій священнослужителів до військової служби, які представляють релігійну організацію з центром у країні-агресорі. Як пише «Главком», за його словами, право на віросповідання, на відміну від права на життя, не є абсолютним, у що держава може втручатися, коли ідеться про зовнішній аспект.

У свою чергу суддя КСУ Олександр Петришин зазначив, що КСУ під час розгляду питання враховував закон про введення воєнного стану.

«Рішення КСУ посилює позицію держави, і розставлені крапки над «і», – сказав Петришин.

ВІн зауважив, що закон не вказує назву релігійних організацій, які потребують перейменування, тому це питання вирішуватимуть за підсумками релігієзнавчої експертизи.


Ірина Знась, ZN.ua





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