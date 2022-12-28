В КСУ пояснили, на підставі чого проводитимуть перейменування церкви
В підтвердженому судом законі не вказано, які саме релігійні організації мають підтвердити приналежність до Росії, інформує
Рішення Конституційного суду України щодо конституційності статті про перейменування УПЦ МП посилює позицію держави у боротьбі з агресором, заявили в КСУ у середу, коментуючи вчорашнє рішення суду.
Виконувач обов'язків голови суду Сергій Головатий зазначив, що у суді розглядали два аспекти закону – повна назва і обмеження доступу певних категорій священнослужителів до військової служби, які представляють релігійну організацію з центром у країні-агресорі. Як пише «
У свою чергу суддя КСУ Олександр Петришин зазначив, що КСУ під час розгляду питання враховував закон про введення воєнного стану.
«Рішення КСУ посилює позицію держави, і розставлені крапки над «і», – сказав Петришин.
ВІн зауважив, що закон не вказує назву релігійних організацій, які потребують перейменування, тому це питання вирішуватимуть за підсумками релігієзнавчої експертизи.